Lille OSC Mercato : Jonathan David, la tête déjà au LOSC

Le LOSC a fait de Jonathan David sa priorité pour remplacer Victor Osimhen qui est sur le départ. Contacté par L’Equipe, l’attaquant canadien ne cache pas son envie de rejoindre le Lille OSC.

Jonathan David se voit déjà au LOSC

Un an après sa venue, Victor Osimhen va quitter le LOSC cet été. L’attaquant nigérian va évoluer à Naples la saison prochaine. Alors que l’officialisation du transfert d’Osimhen devrait tomber dans les prochaines heures, Lille a déjà identifié son remplaçant. Le club nordiste souhaite recruter Jonathan David cet été pour compenser le départ du Nigérian. L’attaquant canadien ne cache plus son désir de rejoindre le Lille OSC. « Oui, je veux venir à Lille. J’ai fait une très bonne saison. Pour moi, la prochaine étape, c’est la Ligue 1. Et le projet sportif du LOSC est top. C’est une très bonne équipe en France », a confié l’attaquant de La Gantoise (D1 Belge) interrogé par le quotidien sportif.

La Gantoise trop gourmande pour David ?

Le LOSC a déjà transmis une offre estimée à 25 millions d’euros à la formation belge mais celle-ci ne semble pas disposée à lâcher son buteur à moins de 30 millions d’euros. Une situation que regrette Jonathan David. « Au début, cela allait plus vite. Là, tout est ralenti. Comme s’ils attendaient une meilleure offre. Je ne sais pas d’où elle viendrait », a indiqué l’attaquant de 20 ans. L’international canadien (12 sélections/11 buts) sort d’une saison exceptionnelle avec La Gantoise. Il a inscrit 23 buts et délivré 10 passes décisives en 40 matches la saison dernière. Recruté en 2018, il est sous contrat avec les Buffalos jusqu’en 2023.