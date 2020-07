Angers SCO Mercato : Anthony Mandréa prêté au SO Cholet

Angers SCO a fini par prêter Anthony Mandréa au SO Cholet pour la saison prochaine. Le départ du jeune gardien de but était dans les tuyaux depuis le recrutement de Paul Bernardoni et Melvin Zinga.

Angers SCO : Mandréa envoyé à Cholet pour un an

Les arrivées de Paul Bernardoni (23 ans) et Melvin Zinga (18 ans) au Angers SCO ont poussé Anthony Mandréa vers la porte de sortie. Le gardien de but de 23 ans a été prêté au SO Cholet en National, pour une saison. Le Sporting Club de l’Ouest a bien pris soin de prolonger le contrat du portier formé à l’OGC Nice jusqu’en 2022, avant de l’envoyer au Stade Olympique Choletais. Comme l’a annoncé Stéphane Rossi, entraineur du SOC, Anthony Mandréa « sera le gardien N° 1 », suite au départ du titulaire au poste Steeve Elana (40 ans).

Anthony Mandréa au SO Cholet pour engranger du temps de jeu

Angers SCO a fait savoir sur son site internet qu'Anthony Mandréa est « travailleur, volontaire et appliqué », et que le portier angevin « va pouvoir profiter de ce prêt pour engranger de l’expérience et revenir plus fort en Anjou ». Justement, le nouveau directeur sportif des Angevins avait justifié le départ d'Anthony Mandréa par le désir du club de lui « offrir du temps de jeu à un niveau élevé », ce qu’il n’avait pas avec l’équipe de Stéphane Moulin. Sébastien Larcier s’est assuré que le natif de Grasse rejoigne un club où il sera « le numéro 1 ».