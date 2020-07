Barça : Out pour le titre, Messi met en garde ses coéquipiers

Le Barça a été battu par Osasuna (1-2) jeudi lors de la 37e journée de Liga et ne peut plus être champion d’Espagne. Pour Lionel Messi, les Catalans risquent encore l’élimination en Ligue des Champions face au SSC Naples s’ils n’améliorent pas leur niveau de jeu.

Le Barça détrôné par le Real Madrid, Lionel Messi agacé

On avait rarement vu Lionel Messi s’agacer à ce point. Mais la réalité est là. En perdant jeudi face à Osasuna, le Barça a également perdu son titre de champion d’Espagne au profit du Real Madrid. De quoi agacer l'international argentin que même son somptueux coup franc en pleine lucarne pour le but barcelonais n’a pas pu consoler. Le geste d’agacement du génie catalan pour accompagner son chef-d’oeuvre n’a échappé à personne. Un geste que le capitaine barcelonais a expliqué au micro de Movistar. « Le geste, c’est pour la faute (qui a amené le coup franc, ndlr) », a indiqué le joueur de 33 ans avant d’ajouter : « J’ai beaucoup tiré et je ne réussissais pas à marquer. L’équipe a beaucoup laissé à désirer dans plusieurs matchs ».

L’Argentin n’exclut pas une défaite contre le SSC Naples

La course au titre de Liga a rendu son verdict. Le FC Barcelone est out. Reste désormais la Ligue des Champions. Lionel Messi et ses coéquipiers recevront le SSC Naples en 8e de finale retour après le nul (1-1) à l’aller. Le sextuple Ballon d’Or n’est pas optimiste en raison du niveau de jeu affiché par les Blaugranas ces dernières semaines. « Je l'ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue comme ça, ce sera très difficile de gagner la Ligue des Champions », prévient Lionel Messi. Il n’exclut pas une défaite contre les Napolitains non plus. « Il va falloir que l'on change en profondeur si on veut se battre pour la Ligue des Champions, parce que sinon, le match contre Naples, on le perdra aussi », déclare La Pulga.