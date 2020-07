FC Nantes Mercato : Christian Gourcuff annonce des départs

Le FC Nantes compte bien se séparer de certains éléments dans les prochaines semaines. Christian Gourcuff, le coach des Canaris, en a encore donné la confirmation vendredi.

Vers une réduction de l’effectif de Christian Gourcuff

Après les départs de Maxime Dupé et Quentin Braat, le FC Nantes s’attend à voir d’autres joueurs quitter le navire. Dans un entretien à Ouest France, Christian Gourcuff a assuré qu’il devait perdre d’autres éléments cet été. Pour le coach du FCN, ces départs doivent respecter un équilibre financier et sportif. « Il faut que le club y trouve aussi son intérêt parce qu’on ne peut pas laisser partir des joueurs sans trouver un équilibre financier (…) Ça ne sert à rien d’avoir six joueurs s’ils ne jouent jamais, ce n’est pas intéressant pour le joueur », a indiqué le technicien de 65 ans. S’il s’attend à des départs, le coach du FC Nantes souhaite également l’arrivée d’un nouveau renfort défensif. « Il ne faut pas que ce soit comme l’année dernière où l’on avait quatre blessés en défense », a-t-il expliqué.

Une idée des indésirables du FC Nantes ?

Si Christian Gourcuff n’a glissé aucun nom parlant de départ, l’avenir de certains de ses poulains semble déjà s’écrire loin de Nantes. C’est notamment le cas du capitaine Abdoulaye Touré. Le milieu de terrain de 26 ans est ouvert à un départ cet été. Seulement, comme l’a révélé 20 Minutes récemment, aucune offre ne lui est parvenue pour le moment. Le Malien Kalifa Coulibaly, dans le même cas que le capitaine des Canaris, est annoncé sur le départ depuis quelques mois. Arrivé l’été dernier, l’aventure de Molla Wagué dans la cité des Ducs devrait elle aussi prendre fin cet été. Le défenseur malien de 29 ans n’a pas donné satisfaction à La Beaujoire. Le jeune milieu de terrain Samuel Moutoussamy devrait également être cédé cet été.