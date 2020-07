ASSE - PSG : Coupe de France, bonne nouvelle pour Claude Puel

L’ ASSE se réjouit pour la finale de la Coupe de France ! Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara pourront finalement prendre part au match contre le PSG le 24 juillet, au Stade de France.

ASSE : Suspension levée pour Kolodziejczak et Mahdi Camara

Claude Puel, le coach de l’ASSE a finalement eu gain de cause. Son souhait de voir Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara participer à la finale de la coupe de France a été exaucé. La Fédération Française de Football (FFF) a autorisé le défenseur central et le milieu de terrain à prendre part à la finale de la Coupe de France, face au PSG, vendredi prochain. « La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a en effet levé leur suspension », a fait savoir le club ligérien sur son site internet. Notons que ces deux joueurs font partie des éléments qui ont la confiance de Claude Puel.

L’ASSE se réjouit de cette bonne nouvelle

Rappelons que Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara étaient théoriquement suspendus pour la finale initialement prévue le 25 avril 2020. C’était avant la propagation de l’épidémie de Coronavirus. Avec l'arrêt de la saison 2019-2020 depuis la mi-mars 2020, ils pourront finalement disputer cette rencontre. Ce qui est une très bonne nouvelle pour l'entraineur des Verts et les Stéphanois. En effet, l'ASSE a salué la décision de la LFP, car selon elle, « si la saison dernière était allée à son terme, les deux joueurs auraient purgé leur suspension bien avant la finale ».