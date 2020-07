PSG : Thomas Tuchel, sa priorité avant Atalanta Bergame

Thomas Tuchel a fait connaitre la priorité du PSG avant le quart de finale de la Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame, en août au Portugal.

PSG : Thomas Tuchel concentré sur l'ASSE et non sur l'Atalanta

Le PSG a un programme bien chargé pour boucler sa saison 2019-2020 bouleversée par l’épidémie de COVID-19. Thomas Tuchel et son équipe affronteront l’ASSE le 24 juillet, en finale de la Coupe de France et l’OL, le 31 juillet, en finale de la Coupe de la Ligue. Quant au match contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, il est prévu le 12 août (21h). À un peu plus de trois semaines du rendez-vous en C1, le Paris Saint-Germain est concentré sur son prochain match et sur rien d’autre. Selon l’entraineur allemand, ce n’est pas encore le moment de penser à l’Atalanta ou au "Final 8". « Il y a seulement le match de l’AS Saint-Étienne en tête », a-t-il laissé entendre, sur beIN Sports, avant le coup d’envoi du match amical du PSG contre Waasland-Beveren, au Parc des Princes. Thomas Tuchel assure « ne pas parler de ce match » de Ligue des Champions pour l’instant, car selon lui, « il y aura beaucoup de temps » avant le choc.

Tuchel veut les deux coupes nationales avant d'aller au Portugal

L’entraineur du club de la capitale est catégorique. Il songe certes à bien préparer son équipe avant de renouer avec la coupe d’Europe, mais il veut aussi remporter les deux coupes nationales d’abord. « La meilleure chose pour arriver au Portugal, c'est avec les deux trophées », a-t-il déclaré. Pour ce faire, les Rouge et Bleu « doivent être prêts pour affronter l’AS Saint-Étienne », dans une semaine. D’après Thomas Tuchel, c’est ce prochain match officiel contre les Verts qui est donc « le plus important » pour l'heure.