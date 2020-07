SM Caen Mercato : Un gardien de l'OL priorité de Dupraz ?

L'entraîneur du SM Caen, Pascal Dupraz, n'est pas pleinement satisfait des joueurs à sa disposition et ferait du poste de gardien de but l'une de ses priorités du mercato estival. Il cible un portier de l'OL pour sécuriser un peu plus les buts du Stade Malherbe Caen.

Anthony Racioppi de l'OL au SM Caen ?

Barré par le titulaire indiscutable Anthony Lopes et son remplaçant Ciprian Tatarusanu, Anthony Racioppi n'aura sans doute guère l'occasion de montrer l'étendue de ses capacités sur les terrains professionnels cette saison. En effet, L'Équipe rapporte que le gardien international espoir suisse plait particulièrement à Pascal Dupraz, l'entraîneur caennais. Selon cette source, celui-ci fait de la venue de Racioppi la priorité de ce début de mercato de son équipe. Les rhodaniens ne s'opposeront pas à un départ de leur troisième gardien, ce qui devrait faciliter les négociations entre les dirigeants des deux clubs.

Le gardien suisse directement titulaire en Normandie ?

À quelques kilomètres près, Anthony Racioppi pourrait suivre le même plan de carrière que son ancien coéquipier lyonnais, Mathieu Gorgelin. Également en manque de temps de jeu, il s'était engagé avec Le Havre au mercato de l'été dernier, après de longues années de rôle de doublure à l'Olympique Lyonnais. Il se peut qu'Anthony Racioppi, dont le contrat avec l'OL se terminera l'été prochain, s'installe directement en tête de liste de la hiérarchie des gardiens caennais. Le cas échéant, Rémy Riou, Erwin Zelazny, et Thomas Callens, les gardiens actuels de l'effectif normand, pourraient songer à un départ.