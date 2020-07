PSG - Beveren 7-0 : Nouvelle promenade de santé du Paris SG

Moins d'une semaine après s'être régalé contre Le Havre pour commencer sa préparation, le PSG a de nouveau fait le spectacle contre Waasland-Beveren.

Le PSG enchaîne et en passe 7 à une D2 belge

L'éclatante victoire contre Le Havre avait clairement affiché les intentions parisiennes en cette période, que certains considèrent comme la fin de la saison précédente, tandis que d'autres la voient comme le début de la nouvelle. Dans un match au format particulier du fait de la répartition des périodes (4 quarts-temps de 30 minutes, soit 120 minutes), le PSG a de nouveau fait respecter sa loi (7-0 score final) contre la modeste équipe de Waasland-Beveren, club relégué en deuxième division belge à l'issue de la saison 2019/2020.

Le rythme s'accélère, Thiago Silva parmi les titulaires

Comme face au Havre, Thomas Tuchel a clairement scindé les deux parties de son effectif. Les titulaires en première mi-temps, les remplaçants en seconde. Et au coup d'envoi, Thiago Silva, dont le contrat ne sera pas renouvelé, figurait bien parmi l'équipe qui avait l'allure de la formation type du Paris Saint-Germain. Vukotic (21' csc), Neymar (28', sur penalty), Icardi (47', nouveau penalty joué en deux temps) et Mbappé (60') permettaient au PSG de virer largement en tête, 4-0 à la mi-temps. Complètement changé après les 60 premières minutes, le XI parisien inscrivait trois nouveaux buts, dont un doublé express de Choupo-Moting (66', 67'), et une autre réalisation de Loïc Mbe Soh (93'). Dernier match de préparation le 21 juillet contre le Celtic Glasgow, avant les finales de Coupe de France et de la Ligue.