Olympique Lyonnais Mercato : Solet signe 5 ans à Salzbourg !

Oumar Solet quitte l' Olympique Lyonnais deux ans et demi après son arrivée, sans avoir réussi à se frayer une place définitive dans le groupe professionnel.

Recruté début 2018 en provenance du Stade Lavallois, Oumar Solet n'aura pas réussi à s'imposer entre Rhône et Saône. Plus de trente mois après son arrivée dans la capitale des Gaules, il ne compte que quatre matchs professionnels à son actif. Deux de Ligue 1 (60 minutes à Toulouse en janvier 2019 et 8 minutes à Amiens en septembre 2019), 1 de Coupe de la Ligue (à Amiens en décembre 2018), et 1 autre de Coupe de France (à Bourges en janvier 2019). Aujourd'hui, l'OL annonce le transfert de son numéro 26 vers le Red Bull Salzbourg, champion d'Autriche en titre, jusqu'en 2025. L'indemnité de son transfert s'élève à 4,5 M€, somme à laquelle pourront s'ajouter jusqu'à 4 M€ d"incentives et un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value réalisée lors d'un futur transfert.

Le numéro 5 dans la hiérarchie de Garcia quitte l'OL ?

En restant à l' Olympique Lyonnais, Oumar Solet risquait fortement de ne pas avoir de temps de jeu. Si Joachim Andersen et Jason Denayer semblent se dégager pour être les titulaires du poste, Marcelo convoite également une place dans le onze de départ. Ensuite, Rudi Garcia a intégré le jeune Sinaly Diomandé au groupe professionnel. Ce dernier a déjà pris part à deux matchs amicaux, tandis qu'Oumar Solet est, au mieux, resté sur le banc des remplaçants.