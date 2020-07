PSG : Vers un forfait de Juan Bernat contre les Verts ?

Au sortir de la victoire en amical contre Waasland-Beveren (7-0), Thomas Tuchel a fait l'état des troupes. Et de Juan Bernat en particulier, absent aujourd'hui.

Juan Bernat forfait pour la finale PSG - ASSE ?

Selon les propos de Thomas Tuchel après le match contre les Belges de Waasland-Beveren, la participation de Juan Bernat à la finale de Coupe de France est plus que compromise. "Il sent un inconfort, quelque chose de musculaire. Ce n'est pas grave mais on a décidé ensemble de ne pas prendre de risque aujourd'hui. On a fait un entraînement complet avant-hier. Hier, on a fait un travail individuel pour contrôler. On a eu un petit peu peur qu'il fasse tout l'entraînement, qu'il y ait un risque de blessure", a expliqué l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, admettant que cela allait être "très court" pour qu'il puisse jouer cette finale.

Le latéral espagnol à 100 % contre l'Atalanta Bergame ?

Cependant, le coach allemand prévoit d'accorder un peu de temps de jeu à l'ancien joueur du Bayern Munich, lors du dernier match amical contre le Celtic Glasgow. Mais le retour à la compétition du défenseur ne sera pas précipité, peut-être Tuchel orchestrera-t-il le retour de Juan Bernat en match officiel la semaine d'après, en finale de Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais. En tout cas, tout semble être programmé pour que l'Espagnol ait retrouvé la plénitude de ses moyens pour la suite et fin de la Ligue des Champions, à commencer par le quart de finale contre l'Atalanta Bergame, prévu le 12 août.