Premier League : Leeds promu, des fans débarquent chez Bielsa !

Officiellement promu en Premier League ce soir, Leeds United fête son entraîneur Marcelo Bielsa. Des supporters leedsiens se sont même rendus à au domicile du technicien argentin de 64 ans.

Leeds de retour en Premier League, 16 ans après !

La défaite de West Bromwich Albion sur le terrain d'Huddersfield Town hier après-midi, a eu pour conséquence immédiate d'acter la promotion de Leeds en Premier League. À deux journées de la fin du championnat, l'avance du club de Marcelo Bielsa sur le troisième (barragiste) est désormais suffisante. Pour fêter la bonne nouvelle, des supporters du LUFC se sont rendus jusqu'au domicile de l'entraîneur argentin. Celui-ci est sorti saluer et remercier la foule qui l'acclamait. "Je ne sais pas parler anglais, je peux seulement dire merci !" a répondu Bielsa à la vague de compliments qui l'a envahi. Sur son compte Twitter, Benjamin Mendy, n'a pas manqué de féliciter son ancien coach."Félicitations à Marcelo et aux gars, à l'année prochaine !" a-t-il écrit.

Marcelo Bielsa va se confronter aux plus grands

Quelle bonne nouvelle pour le football que de voir Marcelo Bielsa rejoindre la longue liste des grands entraîneurs de Premier League ! D'alléchantes oppositions s'annoncent, puisque Marcelo Bielsa pourra se confronter à celui qui dit le plus grand bien de lui, Pep Guardiola (Manchester City), mais aussi à Jürgen Klopp (Liverpool), Frank Lampard (Chelsea), Brendan Rodgers (Leicester), Ole Gunnar Solsjkaer (Manchester United), Nuno Espirito (Wolverhampton), José Mourinho (Tottenham), Mikel Arteta (Arsenal), Carlo Ancelotti (Everton) et bien d'autres encore. Avec le retour de Leeds United en Premier League, l'ancien coach de Lille OSC et de l'Olympique de Marseille revient au-devant de la scène.