PSG Mercato : LOSC, Paris s’interpose pour Gabriel Magalhaes

Gabriel Magalhaes, le défenseur du LOSC, annoncé partant en Premier League, pourrait échouer pas plus loin qu’à Paris. Le PSG veut le recruter ce mercato estival pour remplacer Thiago Silva. Il aurait pour ce faire fait barrage au club anglais avec son intérêt.

Mercato LOSC : Gabriel Magalhaes finalement vers le PSG ?

L’avenir de Gabriel Magalhaes semblait devoir se jouer à Everton, en Angleterre, ou en Italie, du côté de Naples. Alors que les négociations sont en cours entre l’écurie anglaise et les dirigeants du LOSC, on apprend de source anglaise qu’un problème difficile à résoudre est intervenu. En effet, selon Sky Sports, le Paris Saint-Germain s’est intéressé au défenseur brésilien de 22 ans qui devait quitter Lille OSC dans les prochaines semaines. À noter que le club de Premier League avait fait une offre de 25 millions d’euros aux dirigeants lillois pour leur défenseur. Le joueur brésilien devrait lui aussi percevoir un joli salaire, ce qui laissait penser ces derniers temps qu’un accord viendrait sanctionner les négociations entre ces différentes parties.

Le défenseur de Lille attiré par le Paris Saint-Germain

Seulement, le PSG est sur le coup et le projet présenté au joueur par Leonardo est d’une dimension plus importante que celui de Everton. Le Paris SG vise le titre en Ligue des Champions cette saison, c’est dire qu’il compte disputer cette compétition encore les années à venir, ce qui n’est pas assuré pour le club anglais. Aucune offre du club de la capitale n’a encore été évoquée, mais Gabriel Magalhaes retarderait déjà la réponse qu’il devait donner aux responsables d’Everton. Remplacer Thiago Silva au Paris Saint-Germain est une grosse opportunité de jouer au haut niveau et l’intéressé semble l’avoir compris. Il y a aussi le fait qu’il pourrait percevoir un joli salaire au club francilien.