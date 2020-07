OM Mercato : Islam Slimani, accord imminent avec Leicester ?

Confronté à un obstacle financier pour signer sa priorité offensive du mercato estival, Mbaye Niang, l’OM s'est tourné vers Islam Slimani. Les recruteurs de l’Olympique de Marseille et les dirigeants de Leicester City devraient bientôt conclure l’affaire.

OM Mercato : Islam Slimani pour oublier Mbaye Niang

L’intérêt réciproque entre l’ OM et Mbaye Niang est bien connu. L’international sénégalais est visé pour épauler Dario Benedetto la saison prochaine, laquelle sera marquée par le grand retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des champions, après 7 ans d’absence. Mais pour céder l’ancien Caennais, le Stade Rennais FC réclame pas moins de 20 millions d’euros. Une somme pas facile à réunir pour le club olympien, économiquement dans le dur depuis l’été dernier. Les recruteurs marseillais se seraient donc tournés vers une autre cible, à savoir Islam Slimani. Retourné à Leicester City après un prêt abouti à l’AS Monaco cette saison (9 buts et 7 passes décisives en 18 matches de Ligue 1), l’international algérien n’entre toujours pas dans les plans de l’entraîneur Brendan Rodgers. Bonne nouvelle pour l’OM qui en a fait le plan B au dossier Mbaye Niang. Et les recruteurs olympiens sont proches de conclure l’affaire.

Islam Slimani en route pour l’OM ?

Selon les informations de Todo Fichajes, l’Olympique de Marseille et Leicester City sont sur le point de trouver un accord pour le transfert du joueur de 32 ans. Le média indique même que l’opération est évaluée à près de 6 millions d’euros. Ainsi, Islam Slimani natif d'Alger (Algérie) pourrait faire son retour en Ligue 1. À noter qu'il a déjà une longue carrière en Europe depuis son arrivée du CR Belouizdad en 2013. Il a joué au Sporting CP avant de signer avec Leicester City. Ce club l'a ensuite prêté à Newcastle United puis à Fenerbahçe avant l' AS Monaco la saison dernière. L'écurie phocéenne est donc sur le point de s'offrir un joueur expérimenté si l'information de Todo Fichajes se confirmait.