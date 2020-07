Stade Rennais FC Mercato : Salisu, Southampton rafle la mise

Annoncé proche du Stade Rennais FC, Mohammed Salisu aurait finalement opté pour une évolution avec Southampton la saison prochaine. Selon AS, trois raisons auraient motivé le joueur de Valladolid à prendre cette décision.

Mohammed Salisu : Southampton reprend la main face au SRFC

En quête de renforts en défense centrale pour la saison prochaine, le Stade Rennais FC a jeté son dévolu, entre autres, sur Mohammed Salisu. Auteur d’une bonne saison avec Valladolid, le prodige ghanéen intéresse également Southampton. D’où une rude concurrence entre les deux prétendants, tous d’accord pour payer la clause libératoire de 12 millions d’euros. Reste que le SRFC était annoncé favori en raison des difficultés d’accès de Mohammed Salisu sur le territoire anglais à cause d’une absence de permis de travail. Mais selon les toutes dernières informations du média espagnol, la tendance se serait inversée et les Saints auraient surclassé les Bretons dans la course à la signature du joueur de Valladolid, en passe d’obtenir finalement un permis de travail sur le territoire britannique.

Les arguments des Saints pour le Ghanéen

Trois raisons principales auraient convaincu Mohammed Salisu de choisir Southampton au lieu du Stade Rennais FC. C’est d’abord le projet sportif du club de Premier League. Le joueur l’aurait jugé plus attractif que celui des Rennais. Le prodige ghanéen se serait également soucié de la langue. Parlant anglais, le joueur de 21 ans aurait trouvé plus aisé d’évoluer en Angleterre plutôt qu’en France. Enfin, les Saints ont proposé un contrat de 4 ans assorti d’un salaire annuel de 2 millions d’euros avec la possibilité d’une augmentation, alors que le SRFC proposerait un salaire annuel de 1,8 million d’euros.