ASSE : Finale contre le PSG, le club prend le parti des fans

L’ ASSE a décidé de se ranger derrière ses supporters pour la finale de la coupe de France contre le PSG, le 24 juillet au Stade de France. Ainsi, l’AS Saint-Étienne ne mettra pas de billets en vente pour ce match.

Pas de billets pour la finale contre le PSG

Les supporters de l’ASSE avaient annoncé qu’ils boycotteraient la finale de la Coupe de France qui oppose leur équipe au PSG, vendredi prochain. Et ils n’ont pas changé leur position. Ils reprochent aux autorités, la limitation du nombre de supporters à 5000, dans tout le stade, dont moins de 1000 pour l’AS Saint-Étienne. « Avec 900 places pour les supporters stéphanois et des conditions sanitaires impossibles à respecter, nous avons décidé, à contrecoeur, qu'aucun des cinq groupes de l'AS Saint-Étienne n'ira supporter les Verts à Saint-Denis », avaient déclaré cinq groupes de supporters de Stéphanois, dans un communiqué commun, le 10 juillet. La direction de l’ASSE avait souhaité avoir plus de places disponibles pour le peuple vert, mais elle n’a pas été entendue par les autorités. Elle s’est donc alignée sur la position de ses supporters. Dans un communiqué officiel publié ce samedi, le club ligérien confirme qu’elle « ne commercialisera aucune place grand public pour la finale de la Coupe de France » contre le Paris Saint-Germain. « Le club respecte la décision des cinq groupes de supporters de ne pas se rendre au Stade de France compte tenu du nombre de places très réduit mis à leur disposition dans un contexte sanitaire très strict et de l'impossibilité de satisfaire de manière équitable les très nombreuses demandes », a expliqué l’ASSE.

L'ASSE a un gros coup à jouer, sans ses supporters

Il faut rappeler que cette finale de coupe de France était initialement prévue le 25 avril 2020, mais elle a été reportée à cause de la propagation de la pandémie de COVID-19. L'ASSE a un coup à jouer contre le PSG, car en cas de victoire, elle serait qualifiée pour le tour préliminaire de la Ligue Europa 2020-2021. Malheureusement, les Verts ne pourront pas bénéficier du soutien de leurs fans. En revanche, la bonne nouvelle pour Claude Puel, c'est la levée de la suspension de Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara. Ils peuvent désormais prendre part à ce match à gros enjeu pour les Stéphanois.