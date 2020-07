OL Mercato : Karim Benzema, son retour à Lyon dans les tuyaux

Karim Benzema va-t-il enfin revenir à l’OL où il est espéré par Jean-Michel Aulas et son ancien coéquipier Juninho, 11 ans après avoir commencé à écrire l'histoire du Real Madrid ? L’un des proches de l'attaquant a répondu à la question sur la télévision du club rhodanien.

Karim Benzema rêve de revenir à l'OL, mais pas cet été !

Karim Benzema est sacré champion d’Espagne 2020 avec le Real Madrid, à une journée de la fin de la Liga. Le buteur français porte à bout de bras l'attaque du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. À l’OL, Jean-Michel Aulas et Juninho rêvent d'un retour de l'attaquant français champion d'Espagne. Karim Djaziri, l’ancien agent de l'attaquant madrilène confirme également le désir de son ex-poulain de finir sa carrière au sein de son club formateur. « Revenir à l’Olympique Lyonnais est resté dans un coin de sa tête. Depuis qu’il est parti de Lyon, il n’a qu’une envie, c’est de revenir », a-t-il déclaré sur OLTV. Karim Benzema a encore deux ans de contrat au Real Madrid où il est plus que jamais un joueur très important. Si le deuxième meilleur buteur de Liga (21 buts) derrière Lionel Messi devait revenir à l’OL, ce ne serait pas cet été, mais probablement à l’issue de son bail dans la capitale espagnole. « À l’instant T, il ne reviendra pas », a indiqué Karim Djaziri. En effet, Karim Benzema « est aujourd’hui au summum de ce qu’un joueur peut espérer au Real Madrid », selon son proche. Évidemment, le retour de l’avant-centre de 32 ans à Lyon devrait être possible à la fin de son contrat chez les Merengues, soit en 2022. À ce moment-là, le joueur français aura 34 ans. Malgré tout, « s’il a encore les jambes et qu’il sent qu’il peut faire quelque chose, c’est possible ».

Benzema, un riche palmarès avec le Real Madrid

Karim Benzema a été formé à l’OL entre 1997 et 2004. Il a ensuite intégré l’équipe professionnelle. Après 5 saisons consécutives en Ligue 1 (2004-2009), le natif de Lyon a été transféré au Real Madrid en juillet 2009 pour 35 millions d'euros. Et depuis 11 ans de suite, il défend la Maison Blanche au plus haut niveau européen. Cette saison, l'ancien Lyonnais a marqué 26 buts et délivré 11 passes décisives, en 46 matchs disputés. Quatre fois champions de France avec l’OL, Karim Benzema a remporté 3 titres de champion d’Espagne (2012, 2017 et 2020), 2 coupes du Roi et 3 Supercoupes d'Espagne avec le Real. Et ce n’est pas tout ! Il a à son riche palmarès, 4 trophées de Ligue des Champions, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Coupes du monde des clubs... et plusieurs distinctions et trophées individuels. Pour son président Florentino Perez, il devrait être le Ballon d'Or de cette saison parce qu'aucun joueur n'a été aussi performant dans son club.