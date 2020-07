Mercato : Jorge Mendes envoie Laurent Blanc au FC Barcelone

Laurent Blanc, ancien entraîneur du PSG, pourrait s'engager avec le FC Barcelone. Jorge Mendes, l'influent agent dont il s'est rapproché ces derniers temps, l'a proposé pour remplacer Quique Setién à la fin de la saison, selon Mundo Deportivo.

Laurent Blanc, prochain coach du FC Barcelone ?

Ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc pourrait rebondir au FC Barcelone. Sans club depuis son départ du PSG, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de 2010 à 2012 est en passe de trouver un nouveau challenge. Un temps évoqué du côté de Manchester United ou encore de l'Inter Milan, il n'a jamais pu rebondir, ne préférant se relancer qu’à la tête d’un projet qui lui convient. Ces derniers temps, le technicien français s'est rapproché de Jorge Mendes, le célèbre agent portugais, représentant de Cristiano Ronaldo ou encore de José Mourinho. Ce dernier, selon la presse espagnole, a proposé Laurent Blanc au FC Barcelone où l'avenir sur le long terme semble inenvisageable avec Quique Setién.

Pourquoi le Barça devrait choisir l'ex-coach du PSG

Et cette source proche du club catalan assure du sérieux avec lequel la candidature de Laurent Blanc est étudiée au Barça. En 3 saisons au PSG, il a glané 126 victoires et 31 matches nuls pour seulement 16 défaites. Avec lui, le club francilien a aussi remporté plusieurs trophées. Le club de la capitale a glané trois titres de champion de France (2014, 2015 et 2016), deux Coupes de France (2015 et 2016) et trois Coupes de la Ligue (2014, 2015 et 2016). Avec l’ancien joueur du rival l’Olympique de Marseille, Paris a aussi remporté trois Trophées des Champions (2013, 2014 et 2015). Laurent Blanc est donc un de ces coachs capables de tenir tête à Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid. L’entraîneur de 54 ans a aussi l'avantage de bien connaitre le FC Barcelone. La saison 1996-1997, il évoluait comme joueur dans le milieu de terrain du club espagnol.

Le cas Xavi

Jorge Mendes, qui a déjà réussi de grands coups comme le placement de Mourinho au Real Madrid puis à Manchester United, voir Tottenham, est en capacité de caser le coach français au Barça. Cependant, il ne devrait pas y rester sur la durée. Le club pense à Xavi, une de ses gloires, pour porter ses ambitions. La question d' argent ne permet pas la venue de l'actuel coach d’Al Sadd SC les prochaines semaines. Ce dernier conditionne son retour au club à un mercato fait de joueurs de son choix. Il veut par exemple forcer les dirigeants barcelonais à lui offrir Neymar du PSG ainsi que plusieurs autres joueurs de classe mondiale. L'ancien milieu espagnol veut un projet ambitieux pour son retour au club. Mais avec la sortie de la crise sanitaire qui a mis à mal l'économie de tous les clubs de football, il est difficile pour les responsables Blaugranas de répondre à de telles exigences.