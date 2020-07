Rachat de l'OM : Une première porte se ferme pour Boudjellal

Pour mieux se consacrer au projet de rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a renoncé, au dernier moment, à la présidence du SC Toulon (National 2). Une décision très peu appréciée par Claude Joye, patron du club varois.

Mourad Boudjellal attiré par le projet de rachat de l’OM

Mourad Boudjellal se bat pour que Frank McCourt accepte de vendre l’OM à Mohamed Ayachi Ajroudi. Ce dernier rêve très grand pour l’Olympique de Marseille et nommera Mourad Boudjellal président en cas de rachat. Un poste que l’ancien patron du Rugby Club Toulonnais trouve plus intéressant que celui de président du SC Toulon (National 2). Résultat, l’ex-dirigeant du club de rugby, proche de devenir président du SC Toulon, s’est rétracté au dernier moment.

Claude Joye frustré par la décision de l’ancien dirigeant toulonnais

Interrogé par L’Equipe, Claude Joye a d’abord expliqué qu’il n’a « jamais proposé de vendre » et que Mourad Boudjellal « n’a jamais proposé d’acheter » le SC Toulon. Selon l’accord qu’ils avaient signé, le bras droit de Mohamed Ayachi Ajroudi « devenait président en achetant une action à 87,46 € », et c’est tout. Cet accord, le probable futur président de l’OM, l’avait accepté « quinze jours » auparavant. Mais voilà, Mourad Boudjellal n’est plus d’accord. Souhaitait-il racheter le SC Toulon, et pas seulement en être le président ? « Tout ça, c’est un prétexte. Sa priorité, c’est l’OM. Le reste, c’est des balivernes », s’est agacé Claude Joye dans les colonnes du quotidien sportif. Conséquence, le dirigeant du club varois ne veut plus entendre parler de l’ex-patron de rugby. « Ce n’est plus possible qu’il revienne. Désormais, on sait qu’on fait sans Mourad. Les choses seront sûrement plus simples », a-t-il déclaré.