AS Monaco Mercato : Robert Moreno viré par le club du Rocher

L’AS Monaco a limogé Robert Moreno ce samedi, selon les informations exclusives de L’Équipe. L’entraineur espagnol avait été nommé en décembre 2019 à la place de Leonardo Jardim.

Niko Kovac pour le remplacer

Moreno part de l'AS Monaco après 13 matchs











C’est fini entre l’AS Monaco et Robert Moreno si l’on en croit les révélations du quotidien sportif. D’après la source le technicien de 42 ans « fait les frais de son incapacité à incarner le nouveau projet monégasque ». Le départ du successeur de Leonardo Jardim n’est pas véritablement une surprise, car il était dans les tuyaux dans la principauté depuis un moment. Plus précisément depuis l’arrivée du Britanniqueau poste de directeur sportif, avec son expérience et son gros carnet d’adresses. L'Espagnol devrait être remplacé par Niko Kovac , ancien coach du Bayern Munich.Robert Moreno est resté le patron du staff technique de l’AS Monaco un peu plus de deux mois lors de la saison tronquée, plus précisément entre le 28 décembre 2019 et le 7 mars 2020. Son bilan est de 5 défaites, 3 matchs nuls et 5 victoires, soit 13 matchs dirigés. L’ancien coach adjoint du FC Barcelone avait pourtant signé un contrat de 2 saisons et demie lors de son arrivée sur le Rocher l’hiver dernier. Il était donc lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2022.