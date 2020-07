RC Lens Mercato : Matusiwa, le profil recherché par Haise ?

Le RC Lens n’a pas fini son marché cet été. Il est en quête d’un milieu de terrain. Azor Matusiwa est-il le joueur dont le profil est recherché par Franck Haise ?

RC Lens : Franck Haise espère Azor Matusiwa

Le RC Lens a perdu son premier match amical de préparation contre le Havre AC (1-3). Lors de la défaite contre le club de Ligue 2, Franck Haise a découvert qu’il lui faut encore renforcer l’entrejeu du Racing Club. « On est encore à la recherche d'un élément au milieu du terrain pour consolider l'édifice... », a annoncé l’entraineur des Sang et Or. Ciblé par le club promu en Ligue 1, Azor Matusiwa semble être le joueur espéré par le technicien de 49 ans. En effet, Franck Haise n’a pas du tout été satisfait de l’animation du schéma habituel (3-5-2) dans lequel il préfère faire évoluer son équipe. « On travaille clairement sur ce système », a-t-il noté, jeudi. Le coach du RC Lens « souhaite avancer, dans le système » qui lui a permis de remporter les deux derniers matchs de la saison dernière et d’obtenir le retour des Lensois dans l’élite. Cependant, il doit trouver des joueurs qui ont le profil pour animer ce schéma. Et il en manque un au coeur du jeu. « Il y a des complémentarités à trouver, c’est évident », a admis Franck Haise. Courtisé depuis des semaines, Azor Matusiwa est visiblement l’oiseau rare recherché par ce dernier. « Quand on pourra avoir ce joueur, ce sera bien pour travailler ensemble… », a-t-il laissé entendre, ensuite. Manu Lonjon, croit savoir que le RCL n’a pas abandonné la piste menant au joueur du FC Groningue (Pays-Bas). Le directeur général Arnaud Pouille travaillerait au transfert du milieu de terrain de 22 ans, après deux offres repoussées. Selon le journaliste, le Racing Club serait mieux placé que le FC Metz sur le dossier Azor Matusiwa.

Qui est Azor Matusiwa ?

Le joueur visé par le RC Lens est un Néerlandais formé à l’Ajax Amsterdam, club avec lequel il a fait sa première apparition en Eredivisie (championnat de l’élite néerlandaise), avant un bref passage au VBV De Graafschap en prêt et sa signature chez les Fermiers (au FC Groningue) l’été 2019. La saison dernière, Azor Matusiwa a été titulaire 23 fois en autant de matchs disputés en championnat. C’est donc un crack que Franck Haise veut dans son effectif. Le natif de Hilversum est sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais la bonne nouvelle pour le Racing Club de Lens, le tarif du milieu défensif est estimé à moins d’un million d’euros sur le marché.