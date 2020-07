Barça Mercato : Quique Setién lève les doutes sur son avenir

Quique Setién s’est exprimé samedi en conférence de presse avant le dernier match du FC Barcelone en Liga. Le technicien espagnol a notamment évoqué son avenir qui semble menacé au moment où le Barça pourrait vivre une saison blanche.

Quique Setién tranche pour son avenir au Barça

Jeudi, le FC Barcelone a enregistré une nouvelle contre-performance à domicile. Le Barça s’est incliné (1-2) contre Osasuna au Camp Nou. Une nouvelle défaite qui fragilise davantage la situation de Quique Setién. Pourtant, le technicien espagnol ne semble pas avoir la pression. « Dans notre métier, il y a certains risques à assumer, mais je continue à profiter de mon poste à Barcelone malgré les circonstances », a confié le coach du Barça samedi en conférence de presse. Devant les journalistes, l’ancien entraîneur du Bétis a également évoqué son futur. S’il est fortement critiqué, il ne compte pas rendre son tablier. « À aucun moment je n’ai eu le sentiment de vouloir démissionner », a-t-il indiqué à ce sujet.

Une pique à Lionel Messi ?

Au sortir du revers contre Osasuna, Lionel Messi avait lâché un coup de gueule. Le capitaine du Barça réclame notamment du changement. Quique Setién ne se sent pas visé par les propos du sextuple Ballon d’Or. Le technicien de 61 ans estime que l’Argentin exprimait juste une frustration après avoir raté le titre en Liga. « On dit tous des choses qui peuvent être mal interprétées. La frustration est normale dans ce genre de moments, mais je n’y accorde pas d’importance », a-t-il poursuivi. Arrivé en janvier pour remplacer Ernesto Valverde, Quique Setién peine à donner satisfaction au Barça. Leader devant le Real avant l’arrêt forcé du championnat, le FC Barcelone a dilapidé des points à la reprise. L’ennemi madrilène lui a enchaîné les succès pour s’offrir son 34e titre de champion d’Espagne. Il ne reste plus que la Ligue des Champions pour sauver la saison des Blaugranas, voire la tête de leur entraîneur.