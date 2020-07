Mercato : Zidane intéressé par l'OM version Mohamed Ajroudi ?

Zinédine Zidane, l’entraîneur champion d’Espagne avec le Real Madrid, est dans le viseur du futur OM version Mohamed Ajroudi. Le technicien français, qui en impose actuellement en Liga, a été interrogé et sa réponse confirme ce que disait le candidat au rachat de l’Olympique de Marseille, à savoir que tout a un prix.

Et si Zinédine Zidane commençait à planter le décor

Taxé de doux rêveur par certains pour avoir évoqué Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo, Mohamed Ayachi Ajroudi aura à coeur d’assoir sa crédibilité lorsqu’il aura pris les commandes de l’Olympique de Marseille. Même si Frank McCourt et son clan chantent en boucle que leur écurie n’est pas en vente, le milliardaire franco-tunisien ne renonce pas à son projet de rachat de l’OM. Mieux, il se dit confiant et une récente décision de son ami et bras droit Mourad Boudjellal laisse penser qu’ils sont près du but. En effet, l’homme d’affaires français, engagé dans le rachat du Sporting Club Toulon, s’est retiré du processus de vente. Il a décidé de se consacrer à 100% à l’OM. Cette décision est probablement le signe de son arrivée prochaine à la présidence de l’Olympique de Marseille.

Rachat de l'OM, Mohamed Ajroudi veut débaucher le coach du Real Madrid

Mohamed Ajroudi a dit qu’il rêve de Zinedine Zidane sur le banc du club après son rachat. Même si les résultats d’André Villas-Boas à l' OM sont bons, il demandait « Qu’est-ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? » surtout lorsque celui-ci passe pour le meilleur du moment. À la question des journalistes sur les difficultés qui entoureraient un tel débauchage, sa réponse a été « C’est l’avenir qui nous le dira ». L’homme est donc sérieux dans ses ambitions pour l’OM. L’Arabie Saoudite qui se cacherait derrière son projet, selon le Qatar, a largement les moyens de l’aider à réaliser ce rêve des fans de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes de La Provence, Mohamed Ajroudi a confirmé les ambitions démesurées qu’il porte pour l’Olympique de Marseille. Il a déclaré au média régional : « Il faut amener des stars du football. On veut rêver. Je remercie Dieu, car jusqu’à maintenant, j’ai réalisé mes rêves.»

Florentino Pérez doit-il s'inquiéter de l'Olympique de Marseille ?

Zinedine Zidane, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, semble avoir commencé à réfléchir à la question. Le technicien, qui vient d'être sacré champion d'Espagne et toujours engagé en Ligue des Champions, pourrait de nouveau faire faux bond à Florentino Pérez. La réponse qu’il a donnée aux journalistes intéressés par son avenir laisse penser que l’OM, le club de la ville qu’il aime tant, mais qu’il n’a jamais pu servir, pourrait l’intéresser. Oubliant ses obligations contractuelles qui le fixent à Madrid pour encore deux saisons, il a répondu : « Personne ne sait ce qui va se passer, alors je ne parle pas de l'année prochaine. J'ai un contrat, j'aime être ici, j'aime ce que je fais, mais on ne sait jamais ce qui se passera dans le football. Dans le football en général, cela change d'un jour à l'autre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis là, je profite, et nous verrons combien de temps.»

Si la réponse de Zizou dit surtout qu’il peut être limogé par le Real Madrid en cas de mauvais résultats, elle laisse aussi penser qu’il pourrait de nouveau déserter son poste de lui même comme il l'avait fait en fin de saison 2018. Pour rejoindre l'OM ? Une chose est sûre, les supporters du club de cette ville le réclament.