OM : Préparation, Villas-Boas rappelle d’urgence un joueur

Parti en stage à Grassau (Allemagne) avec ses joueurs vendredi après-midi, André Villas-Boas se serait-il rendu compte d’une insuffisance dans son groupe ? En tout cas, l’entraîneur de l’OM a rappelé d’urgence le jeune Cheick Souaré ce samedi.

André Villas-Boas rappelle d’urgence Cheick Souaré en Allemagne

Cheick Souaré, qui a signé son premier contrat professionnel avec l’OM cet été, n’était pas présent dans le groupe retenu par André Villas-Boas pour le premier stage de préparation estivale, à Faro, au Portugal (30 juin - 11 juillet). Le jeune milieu de terrain n’était pas présent non plus quand ses coéquipiers se sont envolés vendredi pour le second stage de préparation estivale de l’écurie marseillaise, à Grassau, en Allemagne (17 - 25 juillet). Mais ce samedi, Treize 013 annonce que Cheick Souaré a été rappelé par André Villas-Boas.

Quelle raison pour la convocation du minot ?

Pourquoi André Villas-Boas a-t-il rappelé d’urgence le jeune milieu de terrain ? La question a été posée à l’Olympique de Marseille par La Provence. Le club phocéen aurait répondu au quotidien régional que le technicien portugais voulait tout « simplement avoir un joueur de plus pour les trois matchs amicaux à venir ». Une réponse qui ne convainc pas certains observateurs qui pensent plutôt à une blessure ou à un départ imminent dans l’entrejeu de la formation olympienne…