Transfert PSG : Coup de pression de Lionel Messi pour Neymar

Lionel Messi milite pour un transfert de l’attaquant du PSG, Neymar, vers le FC Barcelone. L’Argentin a envoyé des signaux à ses dirigeants afin qu’ils accélèrent la cadence dans les tractations pour le retour du brésilien.

Neymar, la condition de Lionel Messi pour rester au Barça ??

L’actualité transfert du PSG est présentement reléguée au second rang, la priorité étant la fin de saison. Le Paris SG va jouer des finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue avant ses prochains matchs de Ligue des Champions. Neymar est malgré tout dans les petits papiers du club de la capitale où Leonardo travaille déjà à lui faire signer une prolongation de contrat. Si le brésilien n’a jamais caché son envie de retourner en Espagne, les Qataris propriétaires du Paris Saint-Germain sont carrément fermés à l’idée. Le joueur a encore deux saisons de contrat à honorer avec Paris, ce qui rend difficile son possible départ.

Il faut noter que Lionel Messi a été la principale raison du départ de Neymar du FC Barcelone. Avec l’Argentin, le brésilien ne se sentait pas assez mis en avant au Barça. Malgré ce qu’il apportait à l’équipe en dehors et sur le terrain, tous les Ballons d’Or n’étaient que pour Lionel Messi et c’est cette raison qui l’a poussé à rejoindre le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, avec la baisse du prestige et du niveau de l’équipe barcelonaise, l’Argentin souhaite le retour de son ancien coéquipier avec qui il a depuis renforcé ses liens d’amitié. Le problème est que le PSG tient fortement à son joueur qu’il n’a aucune intention de céder à un autre club. Et si l’opération devait se faire sans le consentement des dirigeants parisiens, celle-ci devrait couter un prix que les Catalans n’ont nullement les moyens de supporter.

Et pourtant Lionel Messi semble vouloir conditionner la poursuite de son aventure au club à un retour de Neymar, selon Don Balon. Les dirigeants barcelonais, Josep Maria Bartomeu en personne, avaient rejeté l’idée d’un retour du brésilien pour faute de moyens. Dans une déclaration relayée par Marca, il affirmait à propos du retour du brésilien au club qu'il dirige : "Une telle opération est peu probable, car la situation de tous les clubs en Europe est très difficile". Les finances du club ont été aussi touchées par la crise financière née de la sanitaire du covid-19. Cependant, face aux signaux envoyés par Lionel Messi, mécontent de la perte du titre de champion d’Espagne en faveur du Real Madrid, un forcing pourrait être fait pour essayer de convaincre le PSG. On parle en Espagne d’une offre incluant Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo plus 50 millions d’euros en cas de vente de Philippe Coutinho. Une telle proposition ne devrait pourtant pas satisfaire les Parisiens qui ont tout en Neymar. En plus de ses qualités sportives, le brésilien est un véritable produit marketing qui aide à la popularité de la marque Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé et Jean-Clair Todibo (pour remplacer Thiago Silva) n’ont aucun moyen de compenser une perte du joueur du PSG. Il faudra déjà que l’ancien Rennais joue une saison entière sans blessure avant de parler de son apport sur le terrain.

Les jours de Neymar au Paris SG semblent encore bien nombreux, quelles que soient les demandes que peut formuler Lionel Messi. L’avenir du brésilien ne dépend pas seulement de sa décision personnelle puisqu’il a signé un contrat qu’il doit maintenant honorer. La seule volonté du FC Barcelone ne pèse pas plus lourd qu'une plume de moineau, l’accord du PSG étant la seule vraie clé pour débloquer la situation. Ce mercato estival s'annonce difficile pour les Catalans.