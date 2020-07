OM Mercato : Slimani, 2 autres prétendants de Ligue 1 en lice

Face aux difficultés de signer Mbaye Niang, l’OM se serait désormais tourné vers Islam Slimani. Sauf que l’Olympique de Marseille ne serait pas le seul club de Ligue 1 à vouloir attirer le joueur de Leicester City.

Islam Slimani en remplacement du dossier Mbaye Niang ?

Priorité offensive du recrutement estival de l’OM, Mbaye Niang est en retour intéressé par le projet marseillais. Malgré cet intérêt réciproque entre l’Olympique de Marseille et l’attaquant breton, le transfert n’a pas été conclu lors de la première partie du mercato estival. Freinés par les 20 millions réclamés par le Stade Rennais FC pour céder l’ancien Milanais, les recruteurs phocéens auraient finalement trouvé un plan B, en la personne d’ Islam Slimani, retourné à Leicester City cet été après un prêt concluant à l’AS Monaco cette saison (9 buts, 8 passes décisives). Mais l’entraîneur des Foxes, Brendan Rodgers, n’aurait aucune intention d’intégrer l’international algérien. Donc, ce dernier est sur le marché. Une information que l’OM ne s’est pas fait répéter deux fois. De récentes informations de Todo Fichajes faisaient même état de négociations avancées entres les recruteurs marseillais et les dirigeants de Leicester City pour une opération estimée à près de 6 millions d’euros. Mais le club provençal ne serait plus seul en lice.

Le LOSC aux trousses de l'Algérien

France Football annonce l’intérêt du LOSC pour le vainqueur de la CAN 2019 (Coupe d’Afrique des Nations). L'hebdomadaire sportif précise même que les discusions entre les Dogues et les Foxes sont déjà ouvertes. Pour les recruteurs de Lille OSC, lslam Slimani serait un bon coup pour combler le départ libre de Loïc Rémy à Benevento (promu de Serie A la saison prochaine). Pourtant, les Dogues sont déjà très actifs sur la piste menant au Canadien Jonathan David (La Gantoise). Mais les Lillois devraient également céder Victor Osimhen au SSC Naples. L’entraîneur Christophe Galtier aurait alors besoin de deux renforts offensifs. Et l’OM devrait redouter la concurrence du LOSC qui aura largement les moyens de conclure le dossier Islam Slimani, après avoir empoché près de 80 millions d’euros pour le départ de Victor Osimhen au SSC Naples… Mais ce n’est pas tout.

Un retour du Foxe à l’AS Monaco ?

Autre club de Ligue 1 à s’intéresser à l’Algérien de 32 ans, l’AS Monaco souhaiterait son retour. En effet, le licenciement de Robert Moreno sur le banc des monégasques semble laisser la possibilité à Islam Slimani de faire son retour dans la Principauté. D’ailleurs, les Asémistes retiennent que le prêt de l’ancien attaquant du Sporting Portugal est loin d’avoir été un fiasco. Reste désormais à voir qui de ces trois concurrents de Ligue 1 raflera la mise.