RC Lens Transfert : Azor Matusiwa d’accord avec les Sang et Or

Azor Matusiwa, le milieu défensif du FC Groningue, est sur le point de débarquer au RC Lens. Le néerlandais est d’accord avec les dirigeants Sang et Or pour une collaboration qui devrait débuter dans les prochaines semaines.

Azor Matusiwa tout proche d'un transfert au RC Lens

Le RC Lens l’avait annoncé, il cible plusieurs joueurs à chaque poste. Le milieu de terrain, surtout défensif, pourrait bientôt recevoir un solide renfort. En effet, le joueur néerlandais Azor Matusiwa pourrait débarquer au Racing Club de Lens dans les prochains jours ou semaine à venir. Des négociations entamées entre le joueur et les Sang et Or ont débouché sur un accord pour la signature d’un contrat de 3 ans. À 22 ans, le natif de Hilversum pourrait découvrir la Ligue 1 avec les Lensois.

Plus qu'un accord entre Sang et Or et Groningue

Cette information du lien entre le RCL et Azor Matusiwa est même confirmée par le journaliste Manu Lonjon dans une se ses déclarations vidéo. Il fait savoir que le joueur « préfère aller à Lens. Il s’est déjà mis d’accord avec eux ». Le transfert du milieu défensif au Racing Club de Lens est maintenant en négociation entre clubs. Ces négociations se poursuivent et pourraient aboutir grâce à la position du joueur, déterminé à rejoindre les Sang et Or. À noter que le milieu de terrain défensif est sous contrat avec Groningue jusqu’en juin 2023 et que de ce fait, la décision de la formation néerlandaise est déterminante dans le dossier.

Le FC Metz ne troublera pas la fête pour le néerlandais

Le FC Metz s’était également intéressé au joueur, mais sans succès. Face au choix de l’intéressé, cette formation s’est rabattue sur Emmanuel Ntim, le joueur de Valenciennes FC.