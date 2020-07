OGC Nice - Glasgow Rangers (0-2) : Les vérités de Vieira

L’OGC Nice a été battu par les Glasgow Rangers (2-0) en match amical samedi. Patrick Vieira a dévoilé les causes de cette défaite, sans toutefois manquer de se féliciter de la copie de certains de ses joueurs.

L’OGC Nice moins intensif que les Glasgow Rangers

Et une défaite de plus pour l’OGC Nice en amical. Après avoir perdu contre l’OL (1-0) puis l’ASSE (4-1), les Niçois ont encore été battus par les Glasgow Rangers (0-2), ce samedi. Interrogé à la fin de la rencontre sur les causes de cette défaite, Patrick Vieira a estimé que l’OGC Nice « avait un peu moins de rythme » que les Glasgow Rangers. Un déficit de rythme que l’entraîneur impute au jeune âge de ses joueurs, « tombés contre une équipe qui, au niveau de l'intensité, allait un peu plus vite… ». Une « intensité » à laquelle le club niçois s’ « attendait, par rapport » au « côté athlétique » des Glasgow Rangers.

Patrick Vieira distribue les bons points

Malgré la défaite, Patrick Vieira loue la prestation de ses joueurs. Le coach estime notamment que le club aiglon « a été courageux ». Certains des joueurs qu’il a alignés lui ont fait bonne impression. L’entraîneur niçois « pense notamment à Salim (Ben Seghir) », qui « a été courageux » et qui « a montré beaucoup de qualités ». Le champion du monde 1998 a également cité Alexis Trouillet, qui « a été propre dans le jeu ». Enfin, concernant « le petit Alexandre (Parsemain), ça a été compliqué pour lui mais il a donné l'effort que » Patrick Vieira attendait de lui et il a « apporté aussi de l'enthousiasme ». Une belle prime faite aux jeunes, puisqu' Alexis Trouillet a 19 ans, et Salim Ben Seghir et Alexandre Parsemain ont 17 ans.