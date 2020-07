OM Mercato : Préparation, Balerdi attendu en Allemagne

En quête d’un renfort en défense centrale, l’OM aurait jeté son dévolu sur Leonardo Balerdi, joueur du Borussia Dortmund. Le dossier pourrait être réglé alors que l’Olympique de Marseille est actuellement en stage de préparation en Allemagne.

Leonardo Balerdi, priorité défensive de l’OM

Pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine, André Villas-Boas serait attiré par le profil de Leonardo Balerdi, joueur arrivé au Borussia Dortmund en provenance de Boca Juniors en janvier 2019. L’entraîneur de l’OM, qui a un réseau sud-américain assez efficace, connaît d’ailleurs les qualités du jeune défenseur central argentin. Raison pour laquelle ce dernier aurait été retenu, alors qu’il était en balance avec Axel Disasi (Stade de Reims). Il faut également noter que l’Argentin de 21 ans serait financièrement plus accessible et devrait même débarquer sous forme de prêt avec option d’achat. Une offre qui ferait les affaires de l’Olympique de Marseille, économiquement dans le dur, et qu’on imagine donc difficilement en mesure d’aligner les 15 millions d’euros réclamés pour Axel Disasi par le Stade de Reims.

L’Argentin en route pour le stage de préparation ?

Selon les toutes dernières informations de L’Equipe, le dossier Leonardo Balerdi serait en passe d’être bouclé. L’affaire serait en si bonne voie que « Villas-Boas espère un dénouement heureux et imminent dans le dossier de Leonardo Balerdi », lui-même séduit par le projet olympien. Pour sa part, « le Borussia Dortmund est prêt à le laisser partir en prêt avec option d’achat, mais il reste encore quelques détails à régler ». Enfin, le quotidien sportif indique même qu’ « AVB attend l’international argentin en Allemagne pour ce deuxième stage de préparation ». Après avoir levé l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez, prolongé Dimitri Payet et recruté Pape Gueye, l’OM s’apprête donc à signer Leonardo Balerdi. Un recrutement estival loin d’être condamnable en ces temps de crise économique…