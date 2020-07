Ex-SCO Angers, Bristol : Famara Diedhiou victime de racisme

Famara Diedhiou, ancien joueur du SCO Angers, évoluant désormais à Bristol (D2 anglaise), a été la cible de propos racistes sur les réseaux sociaux. L’ancien Angevin et son club ont réagi aussitôt.

Famara Diedhiou attaqué pour avoir raté un penalty

On constate une recrudescence du racisme ces derniers temps. En italie, les stades sont régulièrement le lieu de manifestations racistes contre certains joueurs. En ce mois de juillet en Angleterre, après de récentes attaques racistes contre Wilfried Zaha (Crystal Palace) et David McGoldrick (Sheffield United), c’est Famara Diedhiou qui a été pris pour cible. L’ancien attaquant du SCO Angers a été attaqué sur les réseaux sociaux pour avoir raté un penalty lors du match entre Swansea et Bristol (1-0), samedi.

Réaction immédiate du joueur et de Bristol

La riposte ne s’est pas fait attendre. Ce samedi soir, Famara Diedhiou a dévoilé le tweet, avec trois bananes, d’un nommé Henry. Le joueur de Bristol a accompagné la capture d’écran du tweet de la question « why ? ». Pour sa part, le club de Championship a déclaré soutenir « Famara Diedhiou et quiconque a souffert de racisme, quelle qu'en soit la forme ». Bristol a ajouté qu’il ne trouvait « aucune excuse ou justification à ce comportement dégoûtant ». Il faut souhaiter que ces attaques racistes sur les réseaux sociaux cessent.