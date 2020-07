AS Monaco Mercato : Départ de Moreno, le responsable démasqué

Robert Moreno n’est plus l’entraîneur de l’AS Monaco depuis ce samedi. Le technicien espagnol aurait été débarqué sur le conseil de Paul Mitchell, récemment nommé directeur sportif des Monégasques.

Paul Mitchell, responsable du départ de Robert Moreno

Nommé en décembre dernier, Robert Moreno n’aura fait que 13 matches sur le banc de l’AS Monaco. Hier samedi, l’Espagnol a été démis de son poste. Un limogeage qu’il aurait appris après une séance d’entraînement et qui l’aurait lui-même surpris. Selon L’Equipe, Paul Mitchell serait à la base du licenciement du tacticien espagnol. Et pourtant, le nouveau directeur sportif n’avait à la base pas l’intention de se séparer de l’ancien coach adjoint du FC Barcelone. Mais après avoir analysé les derniers match de Robert Moreno et discuté avec ce denier, le Britannique s’est décidé à le limoger il y a une dizaine de jours. Paul Mitchell n’aurait notamment pas été convaincu par le style de jeu prôné par l’ancien Barcelonais, incapable de mettre en place une approche « germano-anglaise moderne », avec un pressing haut et agressif. Mais le responsable britannique, qui n’avait pas le pouvoir de limoger Robert Moreno, aurait d’abord convaincu le propriétaire Dmitri Rybolovlev et le président Oleg Petrov, qui lui ont donné leur feu vert…

Qui pour remplacer l’ancien Catalan ?

Robert Moreno limogé, trouver un entraîneur devient la priorité du recrutement estival de l’AS Monaco. Niko Kovac est pressenti pour succéder à l’Espagnol. Dans l’esprit de Paul Mitchell, l’ancien entraîneur du Bayern Munich semble présenter le profil idéal pour mener à bien le projet du club de la Principauté.