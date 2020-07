RC Lens : Gaël Kakuta, Haise dévoile le système de jeu du RCL

Recrue estivale phare du RC Lens, Gaël Kakuta est attendu sur le rectangle vert par les fans Sang et Or. S’il se félicite de la signature de l’ancien Amiénois, Franck Haise promet de tout mettre en œuvre pour optimiser son apport à l’effectif lensois.

Franck Haise « très heureux » pour la signature de Gaël Kakuta

Pour son grand retour en Ligue 1, le RC Lens travaille à faire les choses en grand. Les Sang et Or ont réalisé un mercato estival jusqu'ici très mouvementé puisqu'ils ont déjà engagé 6 joueurs, dont Gaël Kakuta. Franck Haise a salué « d’abord les qualités du joueur et son expérience » et sa « forte envie de revenir » au RC Lens, son club formateur. L’entraîneur lensois a ensuite estimé que plusieurs « éléments étaient réunis » pour que le RC Lens et l’ancien de Chelsea fassent « un bout de chemin ensemble ». Enfin, Franck Haise s’est dit « très heureux » de l’arrivée de Gaël Kakuta, un joueur dont l’expérience « va… apporter pour gérer les moments du match, être décisif dans les bons moments… ».

RCL : Positionner l’ancien Amiénois derrière 2 pointes offensives

Franck Haise a dévoilé le plan de jeu dans lequel il compte utiliser Gaël Kakuta. « Chacun va devoir trouver sa place. Gaël on sait pourquoi on l’a recruté, mais on va tous devoir faire beaucoup d’efforts. On attend que chacun apporte sa pierre à l’édifice », a expliqué le technicien lensois. Pour le rendre plus performant, le coach mettra en place un système très collectif où « Gaël ne jouera pas dans le même système qu’à Amiens, mais il sera dans les soutiens de nos attaquants, car on jouera sûrement plutôt à 2 devants alors qu’à Amiens, il n’avait qu’une seule pointe devant lui ». Enfin Franck Haise est convaincu qu’avec les choix tactiques qu’il envisage de mettre en pratique, l'ex-ailier dijonnais « aura 2 fois plus de possibilités de jouer vers l’avant ».