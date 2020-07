Leeds United Mercato : Marcelo Bielsa, décision imminente

L'entraîneur qui a ramené Leeds United en Premier League après 16 ans d'absence, Marcelo Bielsa, arrive en fin de contrat. Pour que l’imprévisible technicien argentin ne leur file pas entre les mains, les dirigeants leedsiens sont chauds pour le prolonger.

Marcelo Bielsa, un héro à Leeds United

Marcelo Bielsa vient d’écrire son nom en lettres d’or dans l’histoire de Leeds United. Après 16 ans de galère en Championship, les Peacocks accèdent à la Premier League la saison prochaine, et de la plus belle des manières, c’est-à-dire en étant champions de la D2 anglaise. Pour toute la famille leedsienne, des joueurs aux supporters en passant par les dirigeants, le plus grand artisan de cet exploit, c’est Marcelo Bielsa. Après les ovations des joueurs, El Loco a vu son domicile être envahi par les supporters et une rue porte désormais son nom. Une liesse à laquelle les dirigeants du club promu veulent également apporter leur grain de sel.

L’Argentin bientôt prolongé avec une grosse revalorisation salariale ?

Un entraîneur de la dimension de Marcelo Bielsa, on ne le laisse pas filer. Ce serait faire la part trop belle a de nombreux prétendants. Cette réalité, les dirigeants de Leeds United l’ont très bien comprise. Mais l’ancien coach de l’OM arrive en fin de contrat. Alors comment retenir l’ex-patron du banc lillois ? Selon le Yorkshire Evening Post, une réunion est donc prévue entre l’Argentin et ses dirigeants la semaine prochaine. Pour ces derniers, il s’agit d’une course contre la montre, car il ne faut pas laisser longtemps l’imprévisible Marcelo Bielsa dans cette situation floue, lui qui n’est jamais resté plus de 2 saisons sur le banc d’un club…. D’ailleurs, le directeur général du club, Angus Kinnear, est conscient que « le défi avec Marcelo, c'est que ses intentions sont toujours un peu mystérieuses… ». Il faut donc se dépêcher de blinder l’ancien de l’Athletic Bilbao. Tel est l’un des objectifs de la prochaine réunion. De son avis, The Sun se montre optimiste. Selon le tabloïd anglais ce dimanche, l’ex-sélectionneur d’Argentine (6 ans sur le banc) acceptera de prolonger. Dans ce cas, le salaire de l’ancien patron du banc de la sélection chilienne (4 ans) passera de 7 à 9 millions d’euros par an.