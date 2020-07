Girondins Mercato : Mise au point au sujet de Benoît Costil

L’entourage de Benoît Costil a tenu à faire la lumière sur l’avenir du gardien de but des Girondins de Bordeaux. Celui-ci est annoncé depuis quelques jours sur le départ. Chose que démentent ses proches.

Benoît Costil loin d’un départ des Girondins de Bordeaux

Ces derniers jours, des spéculations ont entouré l’avenir de Benoît Costil chez les Girondins de Bordeaux. Plusieurs médias, dont RMC Sport, avaient fait savoir que le capitaine des Marine et blanc souhaitait quitter le club. « Faux », ont fait savoir les proches du gardien de but. « L’entourage de Benoît Costil et son agent tiennent à démentir fermement sa soi-disant volonté de quitter les Girondins malgré une situation qui l’agace », a révélé le journaliste de 20 Minutes Clément Carpentier sur Twitter. Arrivé en Gironde en 2017, le Caennais est encore sous contrat avec le club au scapulaire jusqu’en 2022.

Une situation agaçante pour Costil

Capitaine des Girondins de Bordeaux, Benoît Costil n’est pas indifférent aux secousses que traverse le club. La direction du FCGB doit notamment faire face à la grogne des supporters ultras. Les Ultramarines réclament la tête de Frédéric Longuépée ainsi que le départ de King Street, le principal actionnaire. Si Bordeaux n’a pas été inquiété par la DNCG, le nouveau maire souhaite rencontrer les représentants du fonds américain. Pierre Hurmic souhaite y voir plus clair au moment où les supporters et anciennes gloires des Girondins de Bordeaux s’offusquent de la gestion du club. Si Costil va rester au club, le coach Paulo Sousa devrait quitter les Girondins. Son départ devrait être officialisé une fois qu’un accord sera trouvé avec la direction bordelaise.