Stade Brestois Mercato : Une gloire africaine veut signer

Le Stade Brestois 29 pourrait réaliser un coup magistral lors de la seconde partie du mercato estival. L’ancien international ivoirien Yaya Touré a été proposé pour renforcer l’entrejeu du club.

Yaya Touré proposé au Stade Brestois 29

Le Stade Brestois 29 n’a pas pu attirer Adrian Grbic, qui a finalement préféré s’engager avec le FC Lorient. Mais les recruteurs brestois pourraient oublier cet échec en signant Yaya Touré. L’ancien milieu défensif du FC Barcelone a été proposé au club de Ligue 1. « Là, on m’a proposé Yaya Touré », a confié le directeur sportif du Stade Brestois 29, Grégory Lorenzi, à Ouest France. Avant le champion d’Afrique 2015, le Ghanéen Michael Essien et, plus récemment Franck Ribéry lui avaient été proposés. « Il y a deux ans c’était Michael Essien. […] J’ai reçu récemment un message me disant de me positionner sur Franck Ribéry… », a ajouté le responsable brestois.

L’ex-Citizen, un bon coup pour les Brestois ?

Le dossier paraît d’autant intéressant que, libre depuis son départ de Qingdao Huanghai (Chine) fin 2019, Yaya Touré serait signé gratuitement. De plus, l’immense expérience du quadruple Ballon d’Or africain serait indéniablement un plus pour l’effectif du Stade Brestois 29. Mais le tableau ne semble pas totalement reluisant. Même si un joueur proposé est forcément enclin à faire des sacrifices salariales, les Brestois pourraient ne pas être en mesure de s’aligner sur les exigences de l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco. Aussi, il a beau avoir de l’expérience, l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire n’est plus de la toute première jeunesse, à 37 ans bien comptés.