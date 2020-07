PSG : Règles sanitaires bafouées, le président du CUP s'explique

Les fans du PSG étaient présents au dans les tribunes pour son premier match amical à domicile. Les membres du CUP (Collectif Ultra Paris) ne se sont pas distingués de la meilleure façon. Ils ont complètement bafoué les règles de distanciation sociale imposées pour freiner la progression du covid-19.

PSG, le président du CUP reconnaît la grossière erreur

Interrogé par Le Parisien, Romain Mabille, le président du Collectif Ultra Paris, est revenu sur la gestion du premier match à domicile depuis près de cinq mois. C'était lors du match amical du Paris Saint-Germain face à Waasland-Beveren (7-0). Regroupés, les membres du groupe ont enfreint les règles sanitaires à plusieurs reprises, notamment celle du port du masque. "On a sous-estimé l'engouement qu'il allait y avoir. On s'est laissé aller par l'enthousiasme du match. On l'a très mal géré, je suis entièrement d'accord, mais on n'est pas irresponsable. On discute depuis des semaines sur la manière de revenir au stade et en sécurité. Il n'y avait pas de mauvaise volonté de notre part" s'est expliqué Romain Mabille.

Les fans du Paris Saint-Germain verront le match contre le Celtic FC ?

Demain, les joueurs parisiens effectueront contre le Celtic FC leur dernière répétition avant de se plonger dans les matchs officiels (finale de Coupes de France et de la Ligue, avant les matchs de la Ligue des Champions). Et le PSG semble vouloir compter sur ses supporters les plus fervents. "Je pense qu'on viendra mardi. On va essayer de démontrer qu'on est capables d'avoir un comportement responsable, même si l'ambiance en pâtit. Le PSG aimerait qu'on soit là en respectant toutes les consignes. C'est faisable, on cherche la meilleure formule. On n'a pas de volonté de désobéissance" a-t-il déclaré, assurant également que le CUP sera absent des finales nationales et du Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne.