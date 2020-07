RC Lens Mercato : Vers un clash de Matusiwa pour le RCL ?

Du nouveau dans le dossier Azor Matusiwa, principale cible du RC Lens pour cette seconde partie de mercato estival. Le club Sang et Or a bien avancé sur le dossier, mais il reste la décision du club du milieu de terrain pour boucler l’affaire.

L’offre du RC Lens pour Azor Matusiwa est bien arrivée

Nous annoncions de sources concordantes qu’un accord a été trouvé par le RC Lens avec Azor Matusiwa, le milieu de terrain néerlandais du FC Groningue. Les dirigeants lensois ne devaient plus que trouver un accord avec le club des Pays-Bas pour boucler cette affaire. Le joueur a clairement fait le choix de rejoindre le Racing Club de Lens et fera tout pour y parvenir. Selon Manu Lonjon, la proposition du RCL est bien arrivée sur la table des dirigeants de Groningue. Ceux-ci doivent donner une réponse au RC Lens pour avancer sur ce dossier de ce joueur précieux aux yeux des recruteurs lensois.

Le RCL attend la réponse de Groningue

Le journaliste Manu Lonjon confirme l’information en affirmant : « L’offre est arrivée à destination et normalement ils (les dirigeants du FC Groningue) devraient répondre d’ici mardi, sachant que le joueur est toujours dans l’idée de quitter le club. » Toujours selon le promoteur de "Manu Time" sur Twitch, Azor Matusiwa « est prêt à aller au clash au sens où il demande aux dirigeants de Groningue de respecter sa parole. » Même si le RC Lens a déjà trouvé un accord avec le joueur, cette décision attendue du club est importante pour boucler le dossier. Matusiwa, d’origine angolaise, est sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec le FC Groningen. Même si ses agents de la société DW Sports Management poussent également pour obtenir son transfert, les Sang et Or restent suspendus aux lèvres des dirigeants du club.

Le site TransfertMarkt estime à moins d'un million d'euros le transfert du joueur. 900k euros plus précisément. Les dirigeants de Groningue espèrent plus.