Real Madrid : Zidane dévoile le programme avant Man City

Sacré champion d'Espagne, le Real Madrid n'a pas fini sa saison pour autant et se prépare à remonter la défaite du match aller contre Manchester City en Ligue des Champions.

Les joueurs du Real Madrid observeront du repos avant Manchester City

Dans trois semaines, les Madrilènes devront renverser Manchester City (défaite 1-2 au match aller) en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Une telle mission nécessitant des organismes regonflés à bloc, Zinédine Zidane va accorder quelques jours de coupure totale à ses joueurs. "On va se reposer pendant trois ou quatre jours, et ensuite on va revenir au travail pour la Ligue des Champions. Sans inquiétude, sans stress, sans rien, en pensant uniquement à tout ce qu'on a fait de bien durant cette saison et tout ce qu'elle nous apporté. Ce ne sera pas des vacances, mais un peu de repos. Il faut que l'on déconnecte un peu", a expliqué le champion du monde 1998.

Un rythme infernal depuis la mi-juin

Pour finir cette saison de Liga qui l'a vu détrôner le FC Barcelone, le Real Madrid a vu la cadence des matchs s'affoler. En 35 jours seulement, entre le 14 juin et le 19 juillet, les Merengues ont disputé 11 matchs, remportant les dix premiers et concédant le match nul lors du dernier, hier soir, contre Leganés (2-2). Si Zinédine Zidane a beaucoup fait tourner son effectif, certains n'ont pas bénéficié de beaucoup de répit, comme c'est le cas de Karim Benzema qui est le seul joueur madrilène à n'avoir jamais quitté le onze de départ sur cette période.