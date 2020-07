ASSE Mercato : Ce qui a fait capoter le retour de William Saliba

William Saliba ne jouera pas avec l’ ASSE la finale de la Coupe de France face au PSG. Arsenal, le nouveau club du joueur depuis le 1er juillet dernier, n’a pas donné son accord pour un retour de sa pépite chez les Verts de l’ASSE. Les détails de cet échec.

William Saliba, pourquoi le deal a échoué ?

En effet, Arsenal n’a jamais donné son accord l’ ASSE pour le retour de William Saliba sous ses couleurs. Même si l’entraîneur des Gunners avait lui donné son approbation à ce retour de courte durée de son joueur, le club a réclamé des garanties auxquelles l’ AS Saint-Étienne n’a jamais cherché à souscrire. En effet, le contrat de William Saliba avec Arsenal fait que les Gunners doivent lui verser son premier salaire des 2,8 millions d’euros qu’il va percevoir la saison. Le joueur prétend déjà à des primes liées à son comportement, à sa préservation de l’image du club, sa ponctualité aux entraînements, etc. Les Gunners ne voulaient pas débourser ces montants pour un joueur qui servirait encore son ancien club l’ ASSE.

Refus d’obstacle de l’ ASSE

Mais le plus gros du problème est que redoutant une blessure qui pourrait tout faire perdre à Arsenal, les dirigeants de ce club ont demandé à l’AS Saint-Étienne de prendre une grosse assurance multiple risques pour un retour du joueur. Les Verts ont refusé d’engager autant de frais pour le retour d’un joueur qui n’aurait même pas duré 2 mois. À noter que William Saliba n’aurait joué qu’un match avec le club, celui de la finale de Coupe de France face au PSG. Dépenser autant d’argent dans une assurance pour un usage unique n’a pas semblé une bonne affaire pour le club. Et donc malgré l’accord de Club Puel et Mikel Arteta pour un retour du joueur dans le Forez, les deux formations française et anglaise n’ont jamais accordé leurs violons pour rendre ce retour possible. Finalement, l’entraîneur de Sainté a tiré un trait sur le joueur qui ne devrait pas tenter de remporter son premier trophée en France.