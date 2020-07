Rachat de l’OM : Boudjellal chambre les détracteurs d’Ajroudi

Candidat au rachat de l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi est présenté comme incapable de se payer un café dans le luxueux palace parisien George V. Il aurait des ardoises dans cet établissement hôtelier très prisé de Paris. Mourad Boudjellal a trouvé un moyen efficace de démonter cette accusation.

Mohamed Ayachi Ajroudi vraiment endetté au George V ?

Mohamed Ayachi Ajroudi veut racheter l’OM. Il dit être prêt à investir massivement à tous les niveaux pour redonner son rayonnement d’antan à l’Olympique de Marseille. Dans ses promesses, l’homme d’affaires franco-tunisien a promis des tentatives pour recruter Zinedine Zidane (entraîneur du Real Madrid), Cristiano Ronaldo et Adrien Rabiot (joueurs de la Juventus Turin). Des promesses que plusieurs observateurs considèrent comme de la poudre aux yeux des supporters. Pour ses détracteurs, l’ingénieur vend des rêves impossibles aux fans de l'Olympique de Marseille. D’ailleurs, comment pourrait-il racheter l’OM alors qu’on parle d’un prix compris entre 300 et 700 millions d’euros, lui qui ne serait "même pas capable de se payer un café au George V"? Il se serait fait une grosse ardoise ? Pour ses détracteurs, Mohamed Ayachi Ajroudi n’a pas les moyens de ses ambitions et son projet de rachat de l’OM n’est que du vent pour s'offrir une publicité à la Jack Kachkar.

Mourad Boudjellal fait taire les détracteurs de l’investisseur

Proche de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal sera président de l’OM en cas de rachat. C’est dire si l’ancien président du RC Toulon est impliqué dans le projet. L’ex-patron du club de rugby s’est dépêché de rétablir la vérité selon laquelle le candidat au rachat de l’OM ne doit rien au George V. Dimanche soir, Mourad Boudjellal a donc posté sur son compte Twitter une photo de lui et de Mohamed Ayachi Ajroudi prendre un café et accompagnée du message « On va payer le café, promis… ». Un message destiné à faire taire ceux qui accusent le candidat de devoir une énorme ardoise de près de 350 000 euros au George V (hôtel de luxe parisien).

on va payer le café promis.... pic.twitter.com/mRq7zNpHhT — Mourad Boudjellal (@mouradrct) July 19, 2020