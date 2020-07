PSG Mercato : Douglas Costa pour pallier le départ de Cavani ?

Pas conservé au-delà de la saison 2019/2020, Edinson Cavani n'est plus sous contrat avec le PSG. Douglas Costa pourrait le remplacer au club de la capitale puisque les dirigeants parisiens cherchent un remplaçant à l'attaquant uruguayen.

Douglas Costa pour remplacer Cavani au PSG ?

Edinson Cavani n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Et pour remplacer l'homme aux 200 buts sous ses couleurs, le PSG étudierait plusieurs pistes. Parmi celles-ci, les dirigeants parisiens auraient accordé une vive importance à Douglas Costa, l'ailier de la Juventus, selon les informations de Tuttosport. Estimé à 24 M€ par Transfermarkt, il lui reste deux ans de contrat de l'autre côté des Alpes. Il pourrait être la bonne affaire de ce mercato parisien. Cependant, ses statistiques laissent à désirer. En 100 matchs avec la Vieille Dame, l'ailier brésilien n'a inscrit que 10 buts. Cette saison, il n'a trouvé le chemin des filets qu'à 3 reprises et délivré 7 passes décisives lors de ses 27 rencontres disputées, toutes compétitions confondues.

Kylian Mbappé définitivement dans l'axe ?

C'est un système de jeu que Thomas Tuchel avait régulièrement utilisé la saison dernière et qui pourrait donc s'avérer définitif. L'éventuelle arrivée de l'ancien joueur du Bayern Munich pourrait conforter le technicien allemand dans son idée d'opter pour un 4-4-2 à plat, Angel Di Maria et Douglas Costa seraient en concurrence pour se charger de l'aile droite puisqu'il est entendu que Neymar se chargera de la gauche. Devant eux, Mauro Icardi, définitivement transféré de l'Inter Milan, serait ainsi associé à Kylian Mbappé.