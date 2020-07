Liga : Sergio Ramos en clubs, 700 matchs et 100 buts !

Contre Leganés hier (2-2), Sergio Ramos a atteint trois barres symboliques lors du même match : celle des 700 matchs en clubs, celle des 650 matchs avec le Real Madrid puis celle des 100 buts, en clubs.

Sergio Ramos, capitaine et décisif

Au coup d'envoi de la rencontre entre Leganés et le Real Madrid, Sergio Ramos honorait le 700e match de sa carrière en clubs, le 970e au total, avec ceux disputés avec la Roja. C'était aussi la 650e rencontre qu'il disputait avec les Merengues depuis 2005, après en avoir disputé 50 avec le FC Séville entre 2004 et 2005. Et neuf minutes après le début du match, le capitaine du Real Madrid signait son onzième but de la saison en championnat, le centième pour un club ! Ce fut le 97e en faveur du Real Madrid, après en avoir inscrit 3 pour le club andalou. 100 buts en clubs, 700 matchs, voilà les caps symboliques et si rares pour un joueur de son poste que Sergio Ramos peut se vanter d'avoir atteint !

Au Real Madrid aussi longtemps que possible

Les liens qui unissent Sergio Ramos au Real Madrid ne sont pas près de se rompre, loin de là. Lorsque le numéro 4 déclarait qu'il « sera là aussi longtemps qu’il (le président Florentino Pérez, ndlr) le voudra », l'homme en question lui répond de la plus élogieuse des manières. « Je suis sûr que Ramos terminera sa carrière au Real. Même si on parle beaucoup de cela, que tout le monde reste serein, rien ne changera. Il est plus qu'un capitaine. Il a mené l'équipe avec un leadership énorme », avait-il déclaré à son égard après l'officialisation du 34e titre.