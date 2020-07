Stade Rennais : Annoncé à l'OM, Balerdi proposé au SRFC ?

Annoncée avec inisitance du côté de l'Olympique de Marseille, l'arrivée de Leonardo Balerdi n'est pas bouclée, d'autres clubs se sont aussi positionnés. Le Stade Rennais est concerné.

Leonardo Balerdi proposé au Stade Rennais, l'OL intéressé ?

André Villas-Boas avait vu juste, le dossier Leonardo Balerdi se complique. « On sait qu'il y a d'autres clubs intéressés. J'espère qu'on ne va pas rater cette opportunité », avait-il déclaré au sortir de la victoire 5-1 contre Pinzgau Saalfeden, club de troisième division autrichienne. Selon les informations de l'insider YohZe, les autres clubs en question seraient tout simplement des concurrents directs de l'OM pour la course à la Ligue des Champions. L'Olympique Lyonnais se serait également montré intéressé par le joueur du Borussia Dortmund, tandis que l'Argentin a également été proposé au Stade Rennais, mais le club breton n'aurait pas donné de réponse...

International argentin après seulement 5 matchs pros !

Le parcours de Leonardo Balerdi est pour le moins atypique. Il effectue ses débuts professionnels en 2018 en Argentine, avec les Boca Juniors. En septembre 2019, alors qu'il n'a que cinq matchs professionnels dans les jambes en tout et pour tout disputés avec Boca, il connaît déjà sa première sélection en équipe nationale d'Argentine. Aujourd'hui, il compte désormais 15 matchs pros, et quels matchs ! Ses huit apparitions avec le BVB cette saison et ses deux sélections avec l'Albiceleste viennent s'ajouter aux cinq rencontres avec Boca.