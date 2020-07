OL Mercato : Everton, Kenny Tete dans le viseur d’Ancelotti

L’ OL a une opportunité pour transférer Kenny Tete. Everton est intéressé par les services du 3e arrière latéral droit de l’Olympique Lyonnais.

Kenny Tete à la place de Djibril Sidibé à Everton ?

L’OL compte trois joueurs au poste de latéral droit, Leo Dubois le titulaire, Rafael la doublure et Kenny Tete. Et le club cherche une porte de sortie pour l’un des deux derniers. Juninho avait confirmé des négociations avec le Brésilien et le Néerlandais. « C’est peu commun d'avoir trois latéraux droits dans l’effectif. Ça dépend des départs, on va discuter avec Rafael et Kenny Tete qui ont moins joué que Léo Dubois l'an dernier », avait indiqué le directeur sportif de l’OL, en juin dernier. Everton pourrait faciliter la tâche au dirigeant rhodanien, car le profil de l’ancien joueur de l’Ajax plait à Carlo Ancelotti, d’après les informations de Foot Mercato. Le manager des Toffees cherche en effet un successeur à Djibril Sidibé, dont la levée de l’option d’achat est mal embarquée. Il faut toutefois noter que Kenny Tete n’est pas la priorité du club basé à Liverpool. Le jeune Diogo Dalot (21 ans), qui joue très peu à Manchester United, est en effet le premier choix de Carlo Ancelotti. Le défenseur de l’OL est donc un plan B pour Everton.

Kenny Tete en manque de temps de jeu à l'OL

Kenny Tete (24 ans) a été recruté par Lyon en juillet 2017 pour 4 millions d’euros. Il a signé un contrat de 4 saisons, valide jusqu’en juin 2021. Barré par la concurrence de Léo Dubois et Rafael, le natif d’Amsterdam a joué 18 matchs et a été titulaire 9 fois seulement, en Ligue 1, la saison dernière. Selon le site spécialisé Tranfermarkt, sa valeur actuelle sur le marché est de 5,5 M€.