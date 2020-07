ASSE Mercato : Watford veut piquer Puel à l’AS Saint-Étienne

L'ASSE va-t-elle perdre Claude Puel après la saison tronquée ? Cela est fort improbable ! Cependant, Watford FC, en quête d'un nouvel entraineur, songe au coach de l'AS Saint-Étienne.

ASSE : Puel pour succéder à Nigel Pearson à Watford FC ?

Claude Puel est sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2022. Il y est l'entraineur principal et le manager général, il a également carte blanche pour le mercato (départs comme arrivées). Il jouit donc de la confiance des présidents Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Malgré tout, Watford FC serait prêt à faire revenir le technicien de l’AS Saint-Étienne en Angleterre. D’après les indiscrétions du Daily Mail, les Hornets ont coché le nom de Claude Puel sur une short-list pour la succession de Nigel Pearson limogé dimanche, à deux matchs de la fin de la Premier League. En effet, Watford FC n’est pas assuré du maintien et est sous la menace d’Aston Villa.

Claude Puel vers un retour en Angleterre ?

Claude Puel a remplacé Ghislain Printant à la tête du staff technique de l’ASSE en octobre 2019. Il a débarqué dans le Forez sept mois après avoir été limogé de Leicester City où il avait officié d’octobre 2017 à février 2019. Bien avant les Foxes, le coach de 58 ans avait dirigé Southampton FC en 2016-2017. S'il avait signé un contrat de trois ans avec les Saints, il a été viré au bout d’une seule saison (juin 2016 à juin 2017). Le Castrais ne serait donc pas sur un terrain inconnu outre-Manche, si la rumeur Watford FC se confirme. Avec l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a terminé à la 17e place de Ligue 1, lors de la saison 2019-2020 écourtée.