OM - FC Pinzgau (5-1) : Pape Gueye a déjà convaincu Thauvin

Premier match en professionnel, premier but ! L'ex-Havrais lui-même n’en revient pas. Cette performance de Pape Gueye a suscité l’admiration de Florian Thauvin et d’André Villas-Boas à l’issue du match amical entre l’OM et le FC Pinzgau (5-1).

Pape Gueye ouvre le score à la 24e minute

Pour son premier match de préparation estivale, l’OM a largement battu le FC Pinzgau (5-1) dimanche. Recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye a été titularisé. Et André Villas-Boas n’a pas eu tort de prendre cette décision. En effet, s’il a mal négocié ses deux premiers ballons, l’ancien milieu récupérateur du Havre AC s’est ensuite ressaisi. Le Sénégalais de 21 ans a ouvert le score de la rencontre à la 24e minute, sur un corner de Florian Thauvin dévié par Duje Caleta-Car. Une prouesse qui a surpris Pape Gueye lui-même. « Je n'imaginais pas ça, premier match et premier but en professionnel », s’est-il étonné à la fin de la rencontre avant de rappeler qu’il n’avait « pas eu la chance de marquer au Havre ».

Florian Thauvin et André Villas-Boas sous le charme de l’ex-Havrais

Pape Gueye a donc rapidement intégré l’effectif marseillais. Dans des propos rapportés par L’Equipe, Florian Thauvin a expliqué que l’ancien Havrais « a démontré toute l'étendue de son talent ». Le natif d’Orléans a ensuite estimé que l’entraîneur « ne va pas avoir besoin de beaucoup… parler » à la nouvelle recrue. Ce qui est une bonne chose, car quand un joueur « arrive dans un club comme l'OM, c'est toujours différent ». Enfin, le champion du monde est convaincu que Pape Gueye « a énormément de talent » et qu’ « il va réussir » à l’Olympique de Marseille. Un avis partagé par André Villas-Boas qui a déclaré que le Sénégalais « s'est bien senti dans cette position » de N°6 et qu’ « il a bien couvert la largeur du jeu, fait des renversements ». Le prodige, qui a été remplacé à la pause par Boubacar Kamara, sera encore attendu contre le SV Heimstetten (D4 d’Allemagne), pour le 2e match amical de l’OM, mercredi (19h).