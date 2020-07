Rachat du Toulouse FC : Le club sous pavillon américain (Off.)

Le rachat du Toulouse FC (Ligue 2) par le fonds d'investissement américain RedBird Capital Partners a été officialisé ce lundi. Damien Comolli est le nouveau président du club toulousain.

Rachat du Toulouse FC : RedBird Capital Partners, nouveau propriétaire

L’affaire était dans les tuyaux depuis le 21 mai dernier. On savait Olivier Sadran en négociations avec le fonds d'investissement américain RedBird Capital Partners pour le rachat du Toulouse FC, relégué en Ligue 2 suite à l’arrêt prématuré de la saison 2019-2020. L’affaire a été conclue ce lundi et un communiqué du Toulouse FC a officialisé l’opération. « Le Toulouse Football Club et son propriétaire Olivier Sadran ont conclu un accord définitif avec RedBird Capital Partners pour la vente d'une part majoritaire du capital du Club, à hauteur de 85 %. M. Sadran n'en sera plus actionnaire majoritaire et a quitté ce jour ses fonctions de président, mais il conservera une participation de 15 % dans le club et restera un membre actif du conseil d'administration (...) Damien Comolli est nommé président du club avec effet immédiat », a annoncé le communiqué du club de la Ville Rose.

Les premiers mots de Damien Comolli

Damien Comolli s’est dit « ravi et honoré de devenir le nouveau président du Toulouse FC ». Il sera chargé de mener le nouveau projet toulousain en vue d'une rapide remontée en Ligue 1. Un immense défi qui n’inquiète pas l’ancien directeur sportif de Fenerbahçe. Il est convaincu qu’il va réussir, car « Toulouse est une ville extraordinaire avec un club de football qui a l’opportunité et la capacité de réussir ». Pour cette « ville au talent unique », les investisseurs américains sont « déterminés à continuer à mettre toute » leur « énergie à accompagner et soutenir les jeunes par le sport à travers toute l’Occitanie ». Enfin, Damien Comolli estime que le Toulouse FC « a un très grand potentiel » et assure qu’il est « impatient de travailler avec les joueurs », le « staff et RedBird pour réaliser » l’ « ambition de construire un avenir solide pour le club ». De leur côté, partis en stage en Espagne, Patrice Garande et ses joueurs ont décidé de revenir en France plus tôt que prévu en raison de la fermeture imminente des frontières à cause de la recrudescence du Covid-19 en Espagne.