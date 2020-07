ASSE - PSG : CdF, Aimé Jacquet croit à un exploit des Verts

L’ ASSE affronte le PSG le vendredi 24 juillet, en finale de la Coupe de France. À quelques jours de ce match si important pour l’AS Saint-Étienne, Aimé Jacquet croit les Verts capables d’un exploit.

ASSE : Jacquet rêve d'une victoire des Verts sur le PSG

L’ASSE et le PSG croisent le fer en finale de la coupe de France. Cette rencontre était initialement prévue le 25 avril dernier, mais elle a été reportée en raison de la crise de coronavirus. Trois mois plus tard, l’AS Saint-Étienne et le Paris Saint Germain vont enfin s'affronter au Stade de France, devant 5000 spectateurs au maximum, mais sans les supporters des Verts. Ces derniers ont décidé de ne pas se déplacer à Paris, vu le nombre de places insignifiant (900) que les autorités leur ont accordée. Malgré l’absence du peuple vert, Aimé Jacquet croît à un exploit de l’ASSE contre l’ogre parisien. « Sur un match, tout est possible. L’AS Saint-Étienne est capable d’un exploit », a-t-il prévenu sur le site internet officiel du club ligérien. Le technicien de 78 ans est convaincu que « le PSG a certes des joueurs de classe mondiale », mais il rappelle que « si le football lui a appris une chose, c’est bien l’humilité ». Aimé Jacquet a par ailleurs déploré la limitation des spectateurs à 5000 pour la finale de la Coupe de France. « C’est dommage que le stade ne soit pas ouvert totalement, car les supporters stéphanois se seraient déplacés en nombre », a-t-il regretté.

Aimé Jacquet, supporter « à vie » de l'AS Saint-Étienne

En effet, l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France championne du monde 1998 et ancien joueur de Sainté, est resté un fervent supporter de l’ASSE. Il a défendu les couleurs des Verts entre 1960 et 1973 et était dans l’équipe qui a remporté le premier doublé "coupe-championnat" en 1968. Il a ensuite rejoint le grand rival l’OL en tant que joueur (1973-1975) puis entraîneur (1976-1980). Toutefois, son coeur bat pour l’AS Saint-Étienne. « Je suis Vert à vie et je regarderai attentivement cette finale », a déclaré le natif de Sail-sous-Couzan.