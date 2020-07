Toulouse FC : Qui est le nouveau propriétaire du Téfécé ?

Dans les tuyaux depuis un moment, la vente du Toulouse FC est désormais officielle. Le club relégué en Ligue 2 appartient désormais à RedBird Capital Partners. Mais qui est le nouveau propriétaire du Téfécé ?

Le Toulouse FC sous « une nouvelle ère », selon Sadran

Le Toulouse FC a changé de main. Il appartient désormais à RedBird Capital Partners, à hauteur de 85 %. Le fonds d'investissement américain a du coup nommé Damien Comolli comme président. Quant à Olivier Sadran, il garde 15 % des actions du club et demeure dans le conseil d’administration. « Cet investissement signe un nouveau partenariat et une nouvelle ère pour le Toulouse FC », a indiqué le club de Ligue 2. A la suite de son communiqué officialisant la vente du Téfécé, le club de la Ville Rose a présenté RedBird Capital Partners, le nouveau propriétaire.

RedBird, c'est un gros portefeuille de plus de 4 milliards de dollars

« RedBird est une société d'investissement qui fournit des capitaux au long cours pour soutenir le développement de projets entrepreneuriaux. RedBird se positionne sur des investissements de développement et de croissance, dans des entreprises où ses capitaux et son réseau sont mis à long terme au service de l’atteinte de leurs objectifs. Fondée par Gerald Cardinale, RedBird dispose d’un portefeuille d’actifs sous gestion de plus de 4 milliards de dollars, en fonds propres, et mobilise un capital patient et flexible pour soutenir les performances opérationnelles, financières et stratégiques des projets et entreprises dans lesquelles elle investit. RedBird a réalisé plusieurs investissements en partenariat avec les Yankees de New York, la Ligue nationale de football ("NFL"), les Cowboys de Dallas et plusieurs associations de joueurs de la NFL, la Major League Baseball, la Major League Soccer, l'équipe nationale féminine de football des États-Unis et la Women's National Basketball Association ».