RC Lens Mercato : Une recrue débarque du FC Porto (Off)

Le RC Lens a recruté un nouveau joueur, ce lundi. Il s’agit d’un jeune milieu de terrain en provenance du FC Porto. Il a signé un contrat d’un an avec le Racing Club.

Le RC Lens officialise le transfert de Boris Enow

Un huitième joueur vient de déposer ses valises au RC Lens. Boris Enow s’est engagé jusqu’en juin 2021, soit pour une seule année. Dans un communiqué officiel, le Racing Club de Lens a officialisé la venue du joueur de 20 ans. Mais contrairement aux précédentes recrues, il ne jouera pas en Ligue 1 avec l’équipe de Franck Haise. « Il intègre le groupe National 2 dirigé par Yohan Démont », selon la précision du club nordiste. Pour rappel, les sept premières recrues du RC Lens sont : Corentin Jean, Jonathan Clauss, Wuilker Farinez, Facundo Medina, Loïc Badé, Gaël Kakuta et Ignatius Ganago. L’entraineur des Sang et Or espère une dernière recrue, précisément un milieu de terrain.

Boris Enow évoluait avec la réserve du FC Porto

Boris Enow évoluait avec l’équipe B du FC Porto. Il avait intégré le club portugais l’été 2018, en provenance du Cameroun, son pays natal. Avec la réserve des Dragons, le jeune milieu de terrain a disputé 13 matchs et a marqué 4 buts. Cependant, il n’était pas un titulaire au sein du club de Porto. Il a été aligné 4 fois seulement la saison dernière.