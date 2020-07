PSG Mercato : Choupo-Moting fait les yeux doux au Paris SG !

Le contrat d’Éric Maxim Choupo-Moting au PSG a été prolongé jusqu’à fin août, en vue de la Ligue des Champions. Après il devra plier bagage. Mais avant cette échéance, il fait un appel du pied au Paris Saint-Germain.

PSG : Choupo-Moting veut rester aux côtés de Mbappé et Neymar

En fin de contrat au PSG depuis le 30 juin 2020, Eric Maxim Choupo-Moting a signé un avenant d’une durée de deux mois afin de terminer la saison 2019-2020. À l'issue de la Ligue des Champions, l’attaquant camerounais sera libre de tout engagement. Avant la fin de son bail, il est revenu sur ses relations avec ses coéquipiers et l’ambiance dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Eric Maxim Choupo-Moting révèle qu’il se trouvait en face de Stars au sein du club de la capitale, quand il « ne connaissait pas encore pas bien » Kylian Mbappé, Neymar, Edinson Cavani et autres partenaires. « Après deux semaines au PSG, c’étaient des coéquipiers et même des amis parce qu’on s’entend très bien... », a témoigné l’avant-centre de 31 ans, dans France Football. Eric Maxim Choupo-Moting a ensuite encensé deux des Rouge et Bleu. « Je pense qu’on dispose du meilleur secteur offensif du monde, Kylian Mbappé et Neymar font partie des cinq meilleurs joueurs », a-t-il déclaré. Auteur d'un doublé contre Beveren (7-0) en amical vendredi, le Camerounais assure que jouer aux côtés des Stars de niveau mondial « est une source de motivation ». En tout cas, Eric Maxim Choupo-Moting ne se voit pas sur le départ. Il vit ses derniers moments au Paris SG comme si de rien n’était. « Je ne veux pas "piquer leur place", mais apporter quelque chose », a-t-il glissé. Une déclaration qui résonne fort comme un appel du pied pour rester dans la capitale.

Que va décider Tuchel pour son protégé Choupo-Moting après la C1

ll faut noter que Thomas Tuchel peut encore décider de garder ''son protégé'' au PSG, suite au départ d'Edinson Cavani. Pour mémoire, Eric Maxim Choupo-Moting a rejoint le PSG en août 2018, grâce au technicien allemand. Ce dernier avait déjà travaillé avec lui entre 2011 et 2014 à Mayence 05. Barré par la concurrence de Mauro Icardi et de Cavani, le natif d'Hambourg a fait 17 apparitions seulement cette saison, dont 9 en Ligue 1.